Se subasta la servilleta en la que se firmó el fichaje de Messi por el Barça

Cuando Leo Messi llegó a España para dedicarse al fútbol era prácticamente un niño de 13 años apasionado por el balón que quizá no esperaba convertirse en la estrella deportiva que iba a ser solo unos años después. Era el año 2000 y al aterrizar en Barcelona, el director deportivo del Barça entonces, Carles Rexach , detectó en el argentino un talento innato, aunque le costó convencer al resto de la directiva de que ese chaval podía darles grandes alegrías. Y vaya si se las dio, comenzando todo con una servilleta que llevo al futbolista a triunfar en el campo del Barcelona.

Rexach se reunió por aquel entonces en el club de tenis Pompeia de Gaggioli con el mismo Gaggioli y Minguella comprometiéndose a fichar al astro argentino , pero como no tenían un papel a mano, utilizaron una servilleta para dejar por escrito el acuerdo que habían alcanzado.

Era una decisión arriesgada, pues el presidente, Joan Gaspart, había mostrado su apoyo al fichaje, pero la junta directiva no estaba del todo convencida del fichaje de un jugador sin experiencia y al que, además, había que encontrarle trabajo a su padre, Jorge Messi, y pagar una serie de tratamientos para que aquel chaval lograse alcanzar una altura óptima y con potencial. No solo eso, su familia insistió en que viviese con ellos en una casa que le proporcionase el club, no con el resto del equipo juvenil en La Masía.