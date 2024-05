La brecha entre generaciones no para de crecer. Los hogares cuyos cabezas de familia tienen más de 65 años acumulan más dinero en el banco y generan más renta que los de menor edad, que ven cómo su riqueza no deja de reducirse. No deja de ser lógico que quienes han tenido más tiempo a lo largo de su vida para acopiar ahorro tengan más activos, pero las diferencias se han ensanchado drásticamente en los últimos 20 años. ¿Qué ha sucedido en este tiempo?