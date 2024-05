El networking es mucho más que ir acumulando personas de contacto de manera masiva sin ninguna estrategia. Se trata de construir relaciones genuinas y de valor mutuo. Debra Benton, una de las coaches ejecutivas mejor valoradas del mundo, explica en su libro 'The Leadersgip Mind Switch: Rethinking How We Lead in the New World of Work' qué pasos hay que dar, según recoge Aebys, la asociación de empresas de búsqueda y selección.