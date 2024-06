Es muy posible que alguna vez hayas ido a rebuscar en tu monedero una moneda de un euro y al sacarla te hayas dado cuenta de que no era realmente un euro. Efectivamente, existen monedas que a simple vista nos pueden parecer iguales pero no lo son. Son piezas de otros países que no solo no tienen el mismo valor, sino que no nos sirven para comprar nada en España. No es que sean falsas, sino que corresponden a otro sistema monetario.