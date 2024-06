¿Quién no se ha encontrado alguna vez en su monedero con un billete a punto de romperse? Normalmente los billetes de euro en condición precaria, desgastados, manchados o descoloridos , siguen conservando su valor, pero algunos de ellos pueden ser retirados de circulación y ser considerados ilegales para su utilización en intercambios comerciales. Sin embargo, el Banco de España ofrece un servicio de canje para estos billetes defectuosos y deteriorados, aunque hay que cumplir algunas condiciones.

Si recibes un billete descolorido, alterado, manchado con tinta o impregnado de una sustancia adhesiva procedente de un dispositivo antirrobo, no debes aceptarlo, ya que no puedes saber si la persona que te lo ofrece es su propietario legítimo o si podrían haber sido lavados para eliminar las manchas de tinta. Deberías entregarlo para su retirada de circulación y pedir otro, puesto que si una investigación demuestra que las manchas proceden de un dispositivo antirrobo es posible que no tengas derecho a su reembolso. Los bancos centrales nacionales pueden canjear estos billetes solo si lo solicita el propietario que haya sido víctima de la actividad ilícita causante de las manchas.