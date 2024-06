Según informan desde TaxDown , la no presentación del IRPF implica varios escenarios de sanción. Si la declaración te sale a pagar y Hacienda no te ha enviado un requerimiento para avisarte, la multa dependerá del tiempo en que tardes en presentarla. De tal modo que, si la envías en el mes de julio , se cargará un interés del 1%.

Si la declaración te sale a devolver y no la presentas, ya sea por desconocimiento o por descuido, esto también acarrea una sanción, que podría llegar a alcanzar los 100 euros si Hacienda no te requiere y hasta los 200 euros si recibes una carta por parte del fisco.

Otra situación en la que podrías recibir una de estas 'cartas del miedo' es cuando sí has presentado tu declaración a tiempo pero no has pagado la deuda correspondiente por cualquier motivo. Por ejemplo, que pusieras mal el IBAN, o que no te quedaran fondos en la cuenta. Si pagas voluntariamente una vez te hayas dado cuenta, tendrás un recargo del 5% sobre la cantidad dejada de pagar. Pero si te llega la temida carta de aviso el recargo puede ser desde el 10% hasta el 20%.