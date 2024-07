Desde cierto punto de vista, el verano también puede ser un buen momento para controlar mejor nuestras finanzas personales y disfrutar de nuestro tiempo de ocio con opciones que no vacíen nuestros bolsillos. Se trata de disfrutar pero conservando un colchón para emprender la posterior cuesta de septiembre con ciertas garantías. Recopilamos algunos trucos que nos ayudarán a no despilfarrar nuestros ahorros.

Las vacaciones suponen, con diferencia, el mayor gasto del verano. No se trata de renunciar a ellas, pero para ahorrar debes hacer un esfuerzo para ajustarte al presupuesto que hayas calculado e intentar no salirte de él. Es decir, no dejarte llevar por gastos improvisados y caprichos. Según explica el experto en finanzas Luis Pita, autor de 'Ten peor coche que tu vecino', subraya la importancia de establecer "un presupuesto de viajes cerrado" y de evitar "a toda costa endeudarte para viajar".