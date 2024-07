Las semanas más baratas para viajar este verano en avión

Pese a estar en pleno julio, todavía hay más de un rezagado que no ha reservado por completo sus vacaciones para este verano. A estas alturas lo más probable es que pienses que esa escapada te va a salir carísima por esperar a última hora. Y puede que pase, a no ser que optes por determinadas fechas o destinos que realmente no te van a suponer un gasto tan grande como el que esperas. Aunque la antelación es importante, saber qué semanas son las más económicas para viajar puede ayudarte a ahorrar un par de euros de tu bolsillo.