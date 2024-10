Puede que las tarjetas y el móvil estén ganando terreno a la hora de hacer nuestros pagos en el día a día, pero el dinero en metálico aún sigue siendo el medio más utilizado en España. La mayoría aún llevamos monedas encima, y algunas de ellas pueden valer mucho más de lo que sospechamos. Los coleccionistas no solo persiguen ejemplares antiguos, también son de interés piezas modernas que tengan errores de acuñación o por ser una conmemoración especial .

Su diseño, que simboliza el crecimiento y continuidad de la vida , está enmarcado por un hexágono que representa a Francia, acompañado de las letras 'RF' de la República Francesa. En el reverso, como en todas las monedas de 2 euros, aparece el mapa de Europa junto a las 12 estrellas de la Unión Europea. Pero lo que hace que esta pieza sea especial no es su diseño simbólico, sino los errores de acuñación que afectan a algunos ejemplares y que los convierten en objetos muy codiciados entre los coleccionistas.

Es importante señalar que estas no son las únicas monedas en las que aparece el árbol de la vida que están en circulación. Esta figura también aparece en tiradas de otros años y en otras monedas que no son tan valiosos, por lo que conviene prestar atención al año de emisión para no confundirse.