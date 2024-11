Hacer una transferencia de padres a hijos es una de las prácticas más habituales en España. No es nada extraño apoyar a nuestros vástagos a la hora de comprar un coche, una casa o cualquier otro gasto importante. Pero lo que mucha gente no tiene en cuenta es que estas transacciones no están exentas de fiscalidad. Si no se declaran adecuadamente pueden dar lugar a sanciones económicas.