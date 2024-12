Como cada 22 de diciembre, este año todos estaremos pendientes de que los bombos del Sorteo de Lotería de Navidad premien nuestro número con el ansiado 'Gordo' . Y aunque las posibilidades de que nos toque son de una entre 100.000 por décimo , no perdemos la esperanza de ganar algún día ese premio que nos cambie la vida. De hecho, antaño se solía ver este sorteo como la llave para jubilarse y no tener que volver a trabajar. Pero, ¿de verdad te puedes retirar si te toca el 'Gordo' ? Pues, lógicamente, va a depender mucho de tu edad.

En el sorteo de 2024 se pondrán en juego un total d e 2.702 millones de euros repartidos en cerca de 2.000 premios. Y de ellos, el más importante es el 'Gordo', que reparte 4 millones de euros a la serie y 400.000 euros al décimo premiado. Es una cantidad sustanciosa, pero no toda es para ti. Hacienda a plica un gravamen del 20% sobre cualquier cantidad que exceda los 40.000 euros netos, por lo que te va a retener 72.000 euros , así que te quedan 328.000 .

¿Puedes retirarte con ese dinero? Bueno, tu hijo, desde luego, no podría. Teniendo en cuenta que el gasto medio por hogar es de unos 32.000 euros al año, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2022, una persona de 25 años, que no haya cotizado lo suficiente para tener una pensión futura, necesitaría un premio de 2.630.000 euros para no volver a trabajar nunca más -y sin tampoco permitirse demasiados lujos-. Eso sería equivalente a tener siete billetes premiados de el 'Gordo', según cálculos de 'El Español', a los que habría que agregar distintos factores económicos y personales.