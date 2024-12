Con el cierre del año a la vuelta de la esquina, el plazo para realizar aportaciones a planes de pensiones también está a punto de expirar. Estas aportaciones, hasta un máximo de 1.500 euros, no solo son clave para ahorrar de cara a la jubilación, sino que además ofrecen ventajas fiscales al reducir la base imponible del IRPF en la cantidad aportada, con el máximo mencionado de 1.500 euros .

Siempre se dice que el mejor momento para invertir fue ayer. Siempre es mejor mover el dinero que no hacerlo, ya que lo que no se invierte pierde poder adquisitivo debido a la inflación. Sin embargo, no todos los planes de pensiones son iguales. "Un producto con baja rentabilidad puede reducir drásticamente la cantidad acumulada a largo plazo", advierten los expertos.