Los bancos recuperan sin avisar las comisiones por las tarjetas: cómo evitar pagar por las de crédito y débito

Cumple los requisitos

Parece evidente, pero no tanto. Los bancos no nos cobrarán por nuestras tarjetas si somos capaces de acatar a rajatabla las condiciones de la cuenta bancaria asociada . Las clausulas más comunes son vincular nuestros ingresos, es decir domiciliar la nómina, hacer lo mismo con los recibos de la luz, el gas, el agua o internet. Realizar con una frecuencia mínima movimientos con la tarjeta ya sea de forma física o por internet. Es decir, demostrar al banco que es fundamental en tu día a día.

El Santander ha revisado su Cuenta Estándar para particulares, que cobra una comisión de mantenimiento de 144 euros anuales desde el pasado 2 de enero, lo mismo que la Zero 1…2…3 del mismo banco. Cien euros cobrará el BBVA a los clientes que no cumplan una de estas dos condiciones . O bien tener un mínimo de cinco cargos por recibos domiciliados en la o disponer de una tarjeta de crédito o débito activa que haya realizado al menos siete movimientos en los últimos 4 meses.

Escoge una entidad digital

Renegocia con tu entidad las condiciones

Puede parecer el último as en la manga. Pero seguro que ya lo has hecho con tu compañía telefónica en alguna ocasión y esto no puede ser menos. Los años de antigüedad en el banco puede ser tu estrategia más fiable. Probablemente con eso servirá para que el banco acceda a negociar los costes de los productos que no queremos pagar.