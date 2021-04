Estamos en tiempo de Declaración de la Renta . Si no la has hecho, y cumples los requisitos para ello, te faltará poco para presentar el borrador y encontrarte con una dicotomía usual a la hora de rellenar las casillas: ¿debo tachar la casilla para fines solidarios? ¿Y la de la iglesia católica? ¿Puedo marcar las dos? ¿Me quitan dinero si las selecciono? Para salir de dudas, acudimos a lo que dice Hacienda al respecto.

Las opciones disponibles

"Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas pueden optar en su declaración por destinar un porcentaje de su cuota íntegra a colaborar con el sostenimiento económico de la Iglesia católica y a otros fines de interés social. También pueden no ejercer ninguna opción", según explica la Agencia Tributaria.

Por último, si se opta por no elegir ninguna de estas dos opciones , ese 0,7% de la cuota íntegra del IRPF se imputará a los Presupuestos Generales del Estado con destino a fines generales.

¿Supone algún coste para quien presenta la declaración de la renta?

No. La elección de cualquiera de las opciones de asignación no tiene ningún coste económico para las personas contribuyentes en la Declaración de la Renta, por lo que la cantidad resultante a ingresar o a devolver no se verá en ningún caso modificada.