Guía para cambiar de calefacción: pros y contras de siete tipos diferentes de energía para tu casa

Bien porque te has comprado la casa de tus sueños, bien porque quieres explorar vías para reducir tus gastos mensuales, septiembre es el momento ideal para plantearte un cambio de calefacción en casa. Y, si estás ya con ese debate en la cabeza, seguro que te has hecho la gran pregunta: ¿qué tipo de sistema de calefacción instalar?

Hace unas cuantas décadas, cuando todas las casas se calentaban con calderas de leña o carbón no había ningún tipo de duda. Sin embargo, ahora, por suerte, los sistemas son mucho más eficientes, menos contaminantes y más económicos para tu bolsillo. Aquí te mostramos las diferencias entre unos y otros.

1. Gasóleo

Hoy por hoy, este tipo de calderas únicamente están recomendadas si la casa está situada en una zona rural en la que no hay proximidad de ningún otro tipo de combustible (lo cual, en España, no es habitual). Es de los sistemas más contaminantes y el combustible no es más barata que otros como el gas o la biomasa.