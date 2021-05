Hasta hace bien poco no todo el mundo sabía lo qué era una criptomoneda. Ahora siguen siendo muchos los que no saben exactamente qué son, pero conocen que existen y probablemente se hayan visto envueltos en una conversación sobre ellas y sobre la gran inversión que puede suponer poner algo de dinero en ellas. Si eres de los que no se han atrevido a lanzarse al mundo de las criptomonedas te damos claves de experto para introducirte en ellas de la mano de los autores del libro Criptomonedas para dummies Víctor Ronco y Carlos Callejo. ¿Qué es una criptomoneda? ¿Cuáles son los errores más comunes? ¿Hay que declarar ante Hacienda? Y lo más importante, ¿cómo puedo empezar a invertir? Vayamos paso por paso.