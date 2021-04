Con la campaña de la Declaración de la Renta ya iniciada desde el 7 de abril, ahora la siguiente pregunta, una vez que la has presentado es: ¿Cómo y cuándo me devuelve Hacienda el dinero que me tiene dar? La Agencia Tributaria dispone de varios plazos para llevar a cabo estas devoluciones, y aunque cómo saber cuándo te paga Hacienda es prácticamente una quimera, sí que hay determinadas pistas que nos pueden hacer ver por dónde van los tiros.