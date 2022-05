" Perdí todos los ahorros de mi vida . Había comprado Luna a 85 dólares, no estoy seguro de qué hacer", escribió un miembro del sub-Reddit r/TerraLuna. Otro lamentaba su "codicia": "Debería haber vendido cuando estaba a 100 dólares, entonces habría ganado 25.000. Esperaba ganar más para dar la entrada de una casa para mi familia. Supongo que ya no habrá casa ni ahorros". Ruiz apunta que " la especulación y el dinero fácil " está en la raíz del drama actual de muchos inversores.

Algunos incluso han manifestado intenciones suicidas tras ver cómo su cartera perdía todo su valor en un abrir y cerrar de ojos. "Perdí más de 450.000 dólares, no puedo pagarle al banco", escribió un usuario del foro Terra. "Perderé mi hogar pronto. Me quedaré sin hogar. El suicidio es la única salida para mí". Ante esta situación, los moderadores de ese foro, con 44.000 miembros, fijaron los números de la línea directa para la prevención del suicidio.

La pregunta ahora es qué va a pasar a corto y medio plazo en el mundo cripto. Ruiz apunta que "es muy difícil saber si van a seguir o no las caídas, pero todo apunta a que vamos a cambiar el ciclo". "Algunas criptomonedas no solo van a caer sino que van a desaparecer. Estamos en un proceso de selección natural", advierte nuestro experto. Esto no significa que vaya a desaparecer el bitcoin, que ha perdido un 24% de su valor en una semana, pero hay multitud de divisas digitales "ahora mismo ahí fuera" y "muchas de ellas no tienen base racional, no aguantan toda esta especulación".