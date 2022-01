El ahorro. Es uno de los mayores quebraderos de cabeza en los hogares. Casi todos llegamos a sufrir sus consecuencias para bien o para mal. En estos casos, cada maestrillo tiene su librillo. Y el que no cuente con un buen, no ha de preocuparse: siempre habrá algún experto que proponga una práctica para poner en orden ingresos y gastos. El que funcione o no, depende de cada individuo y su estilo de vida; hay quien es más propenso al despilfarro.