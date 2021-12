Hacienda no descansa por Navidad. No se va de viaje, no tiene vacaciones ni familia ni sueños. De hecho, estará en la casa de todos, acechando y vigilando los regalos que se muevan en los sobres. Ahora, la Agencia Tributaria ha avisado de que los regalos que se hagan en forma de dinero también deberían pasar por caja. Así que mucho ojo con la paga que le das a tus nietos porque te podrían investigar después. Estos son los detalles.