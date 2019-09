Kakebo: el método japonés para ahorrar que te pide usar papel y boli y no engañarte a ti mismo

Desde los tiempos ancestrales, ahorrar dinero es inherente al ser humano. Lo intentamos por todos los medios y para todos los fines posibles, aunque, en muchas ocasiones, no lo conseguimos. De hecho, si en 2009 la tasa de ahorro de las familias españolas se situó en el récord del 13,4%, a finales de 2018 el porcentaje únicamente llegaba al 4,9%. Cada vez ahorramos menos, bien porque no podemos, bien porque no sabemos cómo hacerlo.