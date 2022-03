Encontrar la forma de ahorrar es una de las grandes asignaturas pendientes a la que se enfrentan mes a mes muchos ciudadanos, y más en estos tiempos en los que la inflación está elevando el coste de la vida. El principal problema es dar con una fórmula que permita hacerlo de forma efectiva y que no suponga un esfuerzo inasumible a medio plazo. Hay muchos trucos y estrategias disponibles, como el método de las 52 semanas , pero la solución más sencilla si te fallan todas las demás quizás sea el método del preahorro .

Este sistema consiste en pagarte a ti mismo al principio del mes, antes de empezar a gastar el dinero que ganas. La clave está en destinar un porcentaje fijo de tu nómina y guardarlo en un lugar que ya no tocarás el resto del mes, preferentemente una cuenta corriente. Se trata de darle la vuelta al concepto tradicional de ahorrar aquello que nos ha sobrado al final de mes, que normalmente termina siendo menos de lo que nos habría gustado.

Se trata de un método muy fácil de implementar que, una vez puesto en marcha, te permitirá ahorrar automáticamente sin tener que hacer nada más. En primer lugar, tienes que decidir qué porcentaje de tus ingresos quieres ahorrar. De entrada, no seas demasiado ambicioso. No quieras empezar a ahorrar un 15% de tu nómina si nunca has ahorrado nada. Empieza con un 5% y según vayas sintiéndote mes a mes ya podrás ir aumentando la cantidad de dinero que apartas.