Decía Homero que al necesitado no le conviene ser vergonzoso . La vida que bulle en estos momentos en los Montes de Piedad corrobora que el consejo del poeta griego ha sido, desde entonces, santo y seña cuando llegan vacas flacas. Aunque llevan más de 300 años en nuestras ciudades, la pandemia ha dado un buen empujón a estas entidades. Su funcionamiento es muy simple: e l ciudadano muestra la joya que desea empeñar, un gemólogo profesional la tasa y el cliente recibe un crédito del 60% de su valor a cambio de dejarla en custodia como garantía. El dueño no pierde la propiedad. Pasado un año, la recuperará si ha devuelto el crédito, prorrogará el contrato o renunciará a ella, lo que significa que la joya saldrá a subasta. Esto último ocurre solamente en un 3% de los casos.

Hay que agradecerle a la actriz Concha Velasco que, echando la vergüenza a un lado, haya detallado sus relaciones de ida y vuelta con los Montes de Piedad. Ha dejado claro que el empeño no es signo de debilidad o bochorno, sino de humildad, claridad y fortaleza para sobreponerse a un apuro económico. "El Monte forma parte de mi vida, como la de tantos y tantos españoles. Me conocéis, soy artista, pero también soy empresaria. Y muchos de los espectáculos teatrales que he montado a lo largo de mi carrera con Paco Marsó no habrían podido levantar el telón sin el apoyo del Monte", declaró durante el 315 Aniversario del Monte de Piedad de la Fundación Montemadrid.