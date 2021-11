Existen aparatos electrónicos y electrodomésticos que siempre están enchufados a la red eléctrica, listos y esperando a que los usemos, consumiendo luz, aunque no estén en funcionamiento . Se encuentran en stand by y a ello se le denomina consumo fantasma.

En realidad, la culpa de este consumo fantasma la tiene el transformador de cualquier aparato o electrodoméstico, cuya función es adaptar el voltaje de los 230V que le llegan a través de la red eléctrica a los que requiera dicho aparato . El transformador lo consigue gracias a dos bobinas, la primaria y la secundaria. Es la resistencia de la bobina primaria la que consume porque de forma permanente está conectada a la red eléctrica. Los aparatos de última generación ya disponen de sistemas que impiden ese consumo en stand by o se ha reducido hasta la mínima expresión. No obstante, en el mercado sigue habiendo diferencias de consumo fantasma apreciables incluso entre un mismo electrodoméstico, pero de distinta marca.

Otros, como los ordenadores, en reposo no consumen casi , no obstante, las versiones más antiguas sí que aumentarán un pelín más el gasto. Lo mismo sucede con los cargadores de los móviles y de las tabletas , una vez han cumplido con su función dejan prácticamente de consumir , aunque estén enchufados a la red eléctrica, sigan conectados o no al aparato.

Las regletas anti stand by son más caras pero muy útiles y la mejor opción. Se comercializan de dos tipos. El primero dispone de un enchufe principal donde se puede conectar el ordenador y otros enchufes secundarios para los periféricos. Mide el paso de la corriente del principal y si detecta que el aparato no la demanda entra en acción el stand by y corta el suministro de electricidad. Cuando se enciende el aparato, la regleta detecta que se está demandando energía y vuelve a permitir el paso de la electricidad a todo el conjunto. El segundo tipo de regleta anti stand by además dispone de un pequeño receptor que se configura para conectarla y desconectarla con alguna tecla del mando a distancia de, por ejemplo, la televisión. De esta forma, cuando se apaga la tele también se apagan el resto de periféricos: altavoces, consolas, equipos de sonido…