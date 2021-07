Desde que el Tribunal Constitucional declarase como " inconstitucional " el confinamiento domiciliario decretado para frenar el avance de la pandemia de coronavirus el pasado mes de marzo de 2020, se ha producido una avalancha de reclamos y dudas sobre la vigencia de las multas impuestas por las autoridades. Si todavía no me ha llegado, ¿me llegará? Si ya la he pagado, ¿me devolverán el dinero? ¿Cómo puedo reclamar? ¿A qué tengo derecho? Te explicamos las situaciones en las que puedes recurrir y cómo debes hacerlo.

Parece que esta es una de las situaciones en las que lo tendrás un poco más complicado. Tal y como explicó a 20 minutos Ignacio Álvarez, profesor y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, "con carácter general, todo proceso que haya adquirido firmeza judicial no se puede reabrir, por lo que las pagadas no podrán revertirse". En estos casos, la resolución judicial ya no puede revertirse, por lo que lo más seguro es que no tengas forma de recuperar el dinero. Sin embargo, en la misma conversación, Álvarez explica que existe una posibilidad en caso de que las personas sancionadas recurran a la "responsabilidad del Estado legislador".