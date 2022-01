Uno de los ‘problemas’ que nos gustaría afrontar por lo menos una vez en la vida es lo que no hay que hacer cuando nos toca un premio millonario en un sorteo. Y si es en el Euromillones el tema se complica porque nuestro cerebro no logra asimilar qué significa pasar de ser un humano normal o otro con decenas de millones en el bolsillo. Como es habitual, cuando hay una gran cantidad de dinero en juego, el número de apostantes crece, por lo que es importante recordar las causas por las que puedes perder el dinero del premio aunque lo hayas ganado acertando los números .

Cuando una persona afortunada gana el Euromillones, Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) deberá comprobar que es el verdadero ganador hasta el más mínimo detalle. Esto puede parecer una cuestión superficial, ya que con el DNI y el boleto premiado se suele acceder al cobro del premio, pero ya ha habido casos en otros países, como Escocia, en que un apostante que reclamó el bote del Euromillones no recibió el pago tras meses por dudas de su identidad por parte de la empresa de loterías.

Por estos motivos, todas las empresas de loterías de los países en los que se juegan el Euromillones solo reconocen a una persona como propietaria legítima del boleto y pueden requerir datos adicionales a los ya mencionados en caso de no estar seguros de la verificación de identidad. Asimismo, se reservan el derecho a no realizar el pago mientras no se complete este proceso.