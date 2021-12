Actualmente, las entidades bancarias consideran que una cuenta ha sido abandonada cuando transcurren veinte años sin que el titular realice ningún movimiento u operación con ella . Una vez transcurrido este tiempo, el cliente no solo se encontrará con una cuenta corriente inactiva, sino que el dinero que pudiera tener guardado en ella pasará a ser propiedad del Estado.

Así lo establece la Ley 33/2003 del Patrimonio del Estado en su artículo 18 , en el que se dicta que “corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de 20 años ”.

Antes de que el Estado llegue a quedarse con el dinero de las cuentas fantasmas, el banco debe comprobar que no se ha realizado ningún movimiento en los últimos veinte años y notificar al usuario.

Así lo recoge el propio Banco de España, que establece que, antes de que el dinero pase a engrosar las arcas de Hacienda, se debe “notificar al titular, al menos tres meses antes del transcurso del plazo señalado de 20 años , mediante correo certificado o medio análogo a la dirección que tenga el banco, que no ha realizado gestión alguna en la misma junto al plazo restante para considerarla abandonada”.

Este aviso, sin embargo, solo se realizará en caso de que el importe que haya en la cuenta supere al coste del envío: en caso contrario, no se enviará ningún tipo de notificación. Esta carta, además, se enviará siempre a la última dirección domiciliaria conocida por la entidad, por lo que, si el usuario se ha mudado y no lo ha notificado a la entidad, corre el riesgo de no recibir nunca la correspondencia.