Hace casi 20 años que sustituimos las pesetas por los euros pero todavía muchos siguen haciendo sus cálculos con la moneda antigua, no se puede evitar. Además, quién va a negar que se quedó con alguna que otra moneda de recuerdo o que en este tiempo se ha encontrado una mini fortuna en pesetas por casa. Pues si quieres cambiarlas es ahora o nunca, este 30 de junio acaba el plazo para cambiar las pesetas a euros y, según el Banco de España, aún hay alrededor de 1.586 millones de euros sin canjear. Un problema en el que Camilo, un hombre jubilado, ha tenido algo que ver .

¿Estimación del valor de su fortuna en pesetas? Según cuenta, tiene unos 6.000 euros que no se le pasa por la mente cambiar, pues es su tesoro, y eso que ofertas no le han faltado. Tal y como el jubilado ha relatado, ha llegado ha recibir propuestas de entre 40.000 y 50.000 euros para entregar su preciado baúl de pesetas al mejor postor, algo que ni se le pasa por la cabeza.

Como él mismo dice, esto es algo único en el mundo, porque si no hay nadie más que tenga tal colección en España, "nadie más la va a tener en el planeta". Su orgullo le ha hecho decir que no a las propuestas que ha recibido, pero traer todas esas monedas hasta su casa no ha sido tarea fácil, pues se tuvo que dar dos viajes en coche desde el bar porque del peso el vehículo iba "empinado". Peso y presión que también hace que el baúl en donde están las monedas ahora se resienta, pues tiene varias grietas.