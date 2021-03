De Jeff Bezos a Larry Ellison: los mayores billonarios del mundo en 2020 según Forbes

El 2020 fue un año marcado por la pandemia del coronavirus y la consecuente crisis económica que ha destruido miles de empleos en todo el mundo, pero, como suele ocurrir, a las personas mas ricas del planeta estos problemas parecen no haberles afectado demasiado.

El padre del e-commerce no es el único que ha logrado mantenerse en la lista de los hombres más ricos del mundo de Forbes. Junto a él, se encuentran nombres como Bill Gates o Bernard Arnault que demuestran que las crisis, por muy graves que sean, nunca son iguales para todos .

Jeff Bezos

Bill Gates

El cofundador de Microsoft ocupa la segunda posición del ranking con una fortuna que asciende a los 98.000 millones de dólares y que no parece haberse visto afectada por las millonarias donaciones contra la Covid-19 que el informático ha hecho a través de la fundación que tiene con su esposa: The Bill & Melinda Gates Foundation, una de las organizaciones de caridad más grandes del mundo. Como curiosidad, en marzo de 2020 Bill Gates anunciaba que se retiraba de la junta directiva de Microsoft para centrarse en sus labores filantrópicas, así que no te sorprendas si en las próximas semanas ves que ha hecho una nueva donación.