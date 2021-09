Hace ya muchos años que Michael Jordan se retiró de la cancha de baloncesto, lo que no quiere decir que haya desaparecido de la esfera pública, tanto que incluso ha protagonizado un documental, 'The Last Dance'. Su andadura en la NBA le dio grandes reportes económicos que han seguido hasta el punto de que se estima que su fortuna actual asciende a más de 1.600 millones de dólares. Su gran respaldo económico le permite aceptar lo que quiere y rechazar esos trabajos o colaboraciones que no le apetecen o que cree que no tienen coherencia con su imagen.