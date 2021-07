El economista Josep María Gay de Liébana ha fallecido a los 68 años a causa de un cáncer en el riñón. Hace tres años ya había informado que sufría metástasis. Sin embargo, no le impidió seguir colaborando con diversos medios de comunicación y asistir a conferencias, para dar su particular opinión sobre la situación económica de nuestro país. Tenía un estilo divulgativo, fruto de su experiencia como profesor universitario; sus intervenciones no estaban exentas de buen humor; y no se cortaba un pelo a la hora de hablar de temas controvertidos sobre desempleo, educación, política, fraude fiscal y fútbol. En el vídeo, cinco frases de un 'economista indignado' (así se le conocía en los medios) que pasarán a la historia.