El consumidor no tiene que asumir el pago del cambio del contador del gas, ni siquiera si es necesario sustituirlo por haber sido manipulado. Así lo ha sentenciado el Tribunal Supremo. La institución ha desestimado un recurso de casación presentado por la empresa Madrileña Red de Gas contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmaba una resolución de la Comunidad de Madrid, que declaró que la compañía no podía requerir, a través de las comercializadoras de gas natural, ninguna cantidad económica por el deterioro de los contadores de su propiedad que tuviese arrendados a consumidores.

Por ello, "cobrar a un usuario por el cambio de un contador que no ha manipulado sería un abuso por parte de la empresa, dejando al usuario en una situación de indefensión absoluta". La Comunidad de Madrid determinó que, en caso de fraude, la empresa pueda recuperar los consumos no facturados, pero no el cobro de los contadores manipulados.