La ley detalla que en los casos en los que quien ha contratado un servicio o ha comprado un bien sea una persona física sin un domicilio fiscal en España justificado y además no actúe como empresario o profesional, el límite para el pago en efectivo será de 15.000 euros o su contravalor en moneda extranjera .

Es importante tener presente estos límites porque también afecta en las ocasiones en las que se fracciona el pago de los bienes o servicio en varias cantidades. Un supuesto sería la contratación de la reforma de un baño. Aunque se haga una factura por los materiales y otra por la mano de obra se entiende que se ha solicitado el servicio completo de modo que solo se podría pagar en efectivo cuando ambas facturas no superen esos 2.500 euros.

Tampoco será posible abonar una cantidad en efectivo y otra a través de una transferencia bancaria si la factura sobrepase los límites. Es decir, ante una factura de 4.000 euros la ley no permite abonar 2.499 euros en metálico y el resto a través de transferencia o giro. Hay que pagar el total sin efectivo.

De la misma manera, se obliga a que los actores que intervienen en una operación, que no pueda pagarse en metálico, conserven los justificantes del pago durante un plazo de cinco años. El objetivo es poder acreditar ante la Agencia Tributaria, si lo solicitara, que ese abono se realizó en otro medio diferente al efectivo. No obstante, si el pago se solucionó a través de una entidad de crédito no es necesario guardar dichos justificantes.