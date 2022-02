En realidad, la respuesta es clara. No hay un mínimo porque toda persona que lleve a cabo una actividad económica de forma habitual tiene la obligación de convertirse inmediatamente en autónomo. La única excepción que se contempla es cuando el profesional no muestra habitualidad en su actividad. Pero las cosas no son tan sencillas ya que es en esa habitualidad donde les surgen las dudas a las trabajadores.