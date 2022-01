Si ya es duro perder a uno de nuestros seres queridos, cuando de repente nos vemos ante un catálogo de ataúdes, coronas de flores y salas de tanatorios se nos congela la sangre. Todo ello acompañado muy educadamente de una abultada factura. En Uppers nos preguntamos quién paga los gastos del entierro si soy insolvente , es decir, qué soluciones existen si no podemos asumir esa carga económica.

Lo que primero nos han puesto sobre la mesa es el Código Civil porque su artículo 1.894 establece que “los gastos funerarios proporcionados a la calidad de la persona y a los usos de la localidad deberán ser satisfechos, aunque el difunto no hubiese dejado bienes, por aquellos que en vida habrían tenido la obligación de alimentarlo ”. Por tanto, la norma es bien clara al respecto: los familiares de la persona que ha fallecido son los que se deben responsabilizar de los gastos del entierro independientemente de que haya dejado o no bienes en herencia.

Por otro lado, en caso de no haber un testamento, el Banco de España permite que se carguen en las cuentas del difunto las facturas de los gastos funerarios. La entidad bancaria en concreto tendrá que solicitar el presupuesto a la empresa funeraria antes de emitir cualquier pago para evitar una posterior reclamación por parte de los herederos. Lo normal es que se realice a través de una transferencia bancaria o mediante un cheque registrado nominativo a favor de la funeraria.

También es posible que el difunto no tuviera ningún familiar o allegado que reclame su cuerpo. En este caso serán los servicios sociales del ayuntamiento quienes organicen y paguen el sepelio . No obstante, después utilizarán todos los mecanismos disponibles para localizar a familiares o herederos con el fin de reclamarles los gastos que haya adelantado.

Los servicios sociales del Ayuntamiento también intervienen a la hora de abonar el entierro cuando el difunto no dispone de fondos, es insolvente, y lo mismo les sucede a sus herederos. Intentará recuperar los gastos ocasionados de modo que el cónyuge, los hijos, los nietos o los padres, si los hubiera, tendrán que acreditar que no disponen de recursos para pagar esos gastos del entierro. En caso contrario, la casa consistorial se los reclamará. Tal como apunta la legislación, los hermanos del fallecido son los únicos que no tienen la obligación de asumir esas facturas.