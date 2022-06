Los viajes para mayores del Imserso no subirán de precio para la temporada 2022-2023, pese al enorme alza de la inflación. Así lo avanzó en el Congreso la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra , en una decisión que busca proteger a uno de los colectivos más castigados por la crisis económica pero que ha desatado la indignación de los hoteleros . "Tendrá un efecto devastador que condena a la ruina " al sector, denuncia la patronal valenciana ( Hosbec ), con 240 establecimientos asociados, la mayor parte en Benidorm.

"No existe ningún argumento para negar la actualización económica del programa Imserso, por eso pedimos la inmediata dimisión y relevo de la ministra porque no es ningún éxito sino la ruina para muchos empresarios después de dos años de sufrimiento sin precedentes", añadió. El pasado mes de marzo la patronal ya advertía que "si este programa antes era una ruina, ahora es técnica y económicamente inviable. El Imserso no encontrará hoteles que puedan trabajar a esos precios".