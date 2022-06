La pensión de jubilación es una prestación económica que la Seguridad Social otorga a todas las personas que abandonan el mercado laboral . Esta prestación puede ser de dos tipos, dependiendo de la relación que se tenga con este organismo: contributiva y no contributiva.

La pensión de jubilación contributiva es aquella que se otorga a los trabajadores que hayan estado afiliados a la Seguridad Social y tengan una cotización mínima de quince años . La no contributiva, por su parte, es aquella que se concede a los trabajadores que no cumplen con los requisitos mínimos de cotización y que se encuentran en una situación de necesidad protegible por carecer de recursos para su subsistencia.

Entre las pensiones de jubilación contributivas y las no contributivas existen importantes diferencias que afectan tanto a la cuantía de la pensión como al método por el que se calcula.

En el caso de las pensiones no contributivas, la cuantía a la que los beneficiarios pueden acceder depende de sus rentas y en este 2022 asciende a un máximo de 5.899,60 euros anuales. En el caso de las contributivas, la cuantía de la prestación dependerá de los años que haya cotizado el trabajador y en este 2022 puede alcanzar un máximo de 39.474 euros anuales . Además, sus condiciones de acceso cambian cada año y varían dependiendo del tipo de jubilación al que queramos acceder.

Como consecuencia de estos cambios, en este 2022 los trabajadores que quieran acceder a su pensión de jubilación de manera ordinaria y no anticipada deberán tener un mínimo de 66 años y dos meses, si no han llegado a cotizar 37 años y seis meses, o 65 años, en caso de que sí hayan cotizado 37 años y seis meses. Además, a la hora de calcular la base reguladora, ya no se utilizarán los 24 años de referencia que se usaban en 2021, sino que un total de 25 años.