Revalorizar las pensiones el año que viene puede costarnos más de 18.000 millones de euros, más de 1 punto del PIB. Bruselas ya ha dicho que no lo va a aceptar, si no se ponen en marcha otras medidas que corrijan el gasto. La que más efecto tendría es ampliar el número de años cotizados tenidos en cuenta para calcular la pensión. Ahora se tienen en cuenta los últimos 25. Esto supondría bajar las pensiones de la mayoría de los nuevos jubilados.

La subida conforme a IPC fue aprobada a finales de 2021 por el Parlamento, con las abstenciones de PP, Vox y Ciudadanos. Pero la economía ha cambiado mucho desde entonces, con una guerra mundial económica de por medio. Hemos preguntado a quienes toman las decisiones, los partidos políticos, que se posicionen sobre las dos cuestiones esenciales que están en el aire en materia de pensiones: subir o no las pensiones conforme al IPC en 2023, y ampliar los años cotizados que se tienen en cuenta para calcular la pensión, y esto es lo que nos han contestado.

El Gobierno defiende con uñas y dientes subir las pensiones conforme al IPC. El ministro de la Seguridad Social, Jose Luis Escrivá, ha salido en defensa de la medida en numerosas ocasiones, y últimamente se le ha visto incluso molesto por quienes la cuestionan. "Las pensiones van a subir en 2023 con el IPC conforme marca la Ley y se acordó en el Pacto de Toledo con el consenso de todos los partidos políticos. Europa no ha dicho nunca que las pensiones no tienen que revalorizarse con la inflación”. Explican fuentes del ministerio.

En lo relativo al periodo de cálculo, "es una medida que hay que trabajar con los agentes sociales. Se ha de tener en cuenta que el efecto medio de calcular la pensión sobre un determinado periodo de referencia no es uniforme en las cuantías de las pensiones, pues depende de las características concretas de cada carrera de cotización. En esta línea, se revisará el procedimiento de integración de lagunas de cotización, para atender a la realidad de unas trayectorias laborales cada vez más atípicas por fragmentadas, especialmente asociadas a la temporalidad, que perjudica de manera importante a las mujeres y a los jóvenes", explican desde el Gobierno.

Isabel Franco es diputada de Unidas Podemos y la portavoz del grupo en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. "De ninguna manera deberían entrar los pensionistas en el pacto de rentas. Todas las pensiones tienen que revalorizarse al IPC. Los pensionistas de nuestro país perdieron entre 2010 y 2021 una media de 420 euros de poder adquisitivo, en gran medida, desde la reforma de las pensiones del PP de 2013. El gobernador del Banco de España apoyó aquella reforma, la de la revalorización al 0,25% y el factor de sostenibilidad, que derogamos en diciembre. Y no solo hemos vuelto a la vía justa de la Constitución con la revalorización al IPC, sino que ha mejorado la calidad de vida de los pensionistas y hemos eliminado gran parte de la deuda de la Seguridad Social.

"La vía de Unidas Podemos es la de la suficiencia de las pensiones y la de la Carta Social Europea, por tanto, el nuestro trabajo y responsabilidad es garantizar que el periodo de cómputo no va a aumentar más. Si alguien fuera o dentro del gobierno, en la Unión Europea o en el Banco de España está pensando que este gobierno va a aumentar hasta 35 años el periodo de cálculo, ya digo, que se está equivocando. Eso no lo vamos a pasar. El empleo en nuestro país es precario, con mucha parcialidad, temporalidad y con salarios bajos y con mucha inestabilidad laboral. La reforma laboral está trayendo estabilidad en el empleo y está revirtiendo la temporalidad, con un aumento exponencial de contratos indefinidos, más estables. También estamos aumentando los salarios, sobre todo los más bajos con el aumento del SMI. Esto va a hacer que, poco a poco las pensiones sean más altas y que haya mayores cotizaciones, por lo que la Seguridad Social tenga más ingresos y las pensiones sean sostenibles. Nuestro sistema público de pensiones es lo mejor que tiene nuestro país, junto con la sanidad y educación. Tenemos que cuidarlo", explica la diputada de Unidas Podemos.

El grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso considera que "la reforma de las pensiones, tal y como se aprobó, es una irresponsabilidad en términos económicos y una enorme injusticia en términos de equidad intergeneracional. La indexación de las pensiones al IPC sin ningún mecanismo de ajuste era evidente que iba a generar problemas de sostenibilidad porque cada punto adicional que el IPC sube, supone aumentar el gasto en pensiones en 1.700 millones de euros. Apostamos por incluir en el Pacto de Rentas las pensiones y no vincularlas todas al IPC, que las pensiones más altas no suban con el IPC y contribuyan a equilibrar el esfuerzo de todos para salir de la crisis".

En cuanto al aumento de os años de cotización tenidos en cuenta para calcular la pensión opinan que "es indiscutible que se debe ampliar el periodo de cómputo de la base reguladora, no solo porque contribuiría a hacer el sistema público de pensiones más sostenible, sino porque ayudaría a evitar que personas con grandes altos y bajos en el final de su carrera laboral sean penalizados y reforzaría el carácter contributivo del sistema. Lo fundamental es que la transición se haga de forma progresiva y de manera que se garantice la equidad", concluyen.

Para el diputado de Ezquerra Republicana de Catalunya, Jordi Salvador, "un pensionista, cuando cotiza, hace un pacto con el Estado por el que al cabo de unos años tiene que ver revalorizadas sus cotizaciones, que no son un regalo de nadie, sino un salario diferido, de acuerdo con el IPC. De hecho, en la historia del sistema de pensiones del reino de España solo ha habido la época de Rajoy en que se ha desindexado del IPC. Lo justo es que se indexe al IPC. Porque si no se pueden pagar las pensiones con el IPC, igual tampoco se pueden pagar los funcionarios, ni la Casa Real, ni cumplir con los compromisos de armamentos, etcétera".

En referencia a la ampliación de los años tenidos en cuenta para el cálculo de las pensiones, Salvador lamenta que "cada vez que hay un Pacto de Toledo, cada vez que hay una nueva ley de la Seguridad Social, perdemos algo por el camino. No hace falta ampliar la vida laboral. En todo caso podemos mejorar el sistema de pensiones para evitar lo que ha pasado en los último años: gente que tenía muchos años cotizados que se ha encontrado de repente en el paro o ha tenido dificultades. Lo que se puede buscar es seguir como estamos ahora pero que a aquellas personas que tienen lagunas de cotización, sobre todo al final de su carrera profesional, no se les tengan en cuenta y puedan cotizar más años. A estos sí. Pero no vamos a perder todos dinero en cotizaciones simplemente para solucionar el problema. La crisis financiera provocada por el sistema financiero provocó que hubiera gente que tuvo que salir del mercado de trabajo a edades muy tardías, y ahora tienen unas pensiones muy bajas", argumenta.