Es algo que llega y te tienes que preparar, porque algo te va a faltar

De repente te ves como en un vacío

Tienes que tener poco ego para saber hacer una transición

La de Ana San Juan es una historia de amor con el trabajo. Más de 34 años en la misma multinacional, y 20 en puestos directivos. Ha pasado de directora de Fábrica a directora de Operaciones para España y Portugal, y durante los últimos años llegó a lo más alto, responsable de Medio Ambiente en la Dirección General. Directora General de una gran industria de perfumes, en París. ¡Qué más se puede pedir!

Pero el romance de Ana con su trabajo ha dado un giro inevitable: se jubila. ¿Cómo rehaces tu vida cuando pierdes lo que más quieres? Pues a Ana le ayudó un curso de preparación a la jubilación: "Me cambió la perspectiva y me aportó proyección de futuro".

¿Hay que prepararse?

De todas las transiciones que pasamos en nuestra vida, la adolescencia, el matrimonio, las separaciones, la viudedad... la de la jubilación es a la que menos echamos cuenta. Se da por sentado que dejas de trabajar y eso basta, a vivir. Pero no siempre es así.

"Yo he trabajado mucho, pero he tenido detrás una gran empresa, de la cual soy fan, que me ha permitido desarrollarme. He aportado mucho a la empresa, pero la empresa me ha aportado muchísimo a mí. He sido muy feliz en mi carrera, he disfrutado hasta el final" confiesa Ana.

Cómo se afronta

"Al principio fue duro. De repente te ves como en un vacío. Tus días no están llenos de ese frenético ritmo, no estás en contacto con la gente del trabajo y de repente te enfrentas a una nueva situación, es como un empezar de cero", comenta Ana.

"Lo que hay que gestionar es la desvinculación. El problema se da cuando tienes que desarraigarte de una inercia que te gusta. Tienes que tener poco ego para saber hacer una transición, y no identificarte con el personaje de la empresa, para pasar a ser simplemente tú".

El coaching

La empresa de Ana (que no quiere que mencionemos porque no les ha pedido permiso para la entrevista) pone a disposición de sus empleados cursos de preparación a la jubilación desde hace muchos años. Una práctica habitual en Francia o Estados Unidos, pero muy inusual en España.

"Es algo que llega y para lo que te tienes que preparar, porque algo te va a faltar. Me vino estupendamente el coaching de preparación, analizar con alguien los diferentes ejes que son importantes en mi vida. Y sobre todo ver la proyección de futuro. Darte cuenta de cosas que probablemente vayas a sentir, probablemente te vayan a pasar y saber que no eres única sintiéndolo y que es un proceso por el que tienes que pasar", explica.

Un curso práctico

Ana reconoce que "cuando me propusieron el coaching dije: "pufff, madre mía, teoría, teoría y teoría. Me van a decir que no me preocupe, que es una época estupenda..." pero me quedé gratamente sorprendida cuando me di cuenta de que no, de que es un planteamiento objetivo, con los ejes importantes de nuestra vida, pero luego te expresas, de modo que te escuchas a tí mismo y aprendes de estas reflexiones", cuenta.

Un proyecto vital

Aún no se ha adaptado del todo a la jubilación. "Yo ahora quiero disfrutar de mi familia, de mis amigos y de mi misma. He estado casi siempre en función de los demás, y ahora estoy disfrutando de hacer lo que quiero en cada momento. Si quiero viajar, viajo, si quiero ir al teatro o quedar con las amigas entre semana, pues quedo, cosa que antes era imposible".

Pero reconoce que el ocio por el ocio está bien, pero va a necesitar algo más, ese propósito vital del que hablan los expertos. "Ahora disfruto mucho, pero sé que me va a faltar hacer algún servicio a la comunidad, y ya estoy dando vueltas a alguna idea"

"El aprovechar la capacidad de los senior es una mina. Pero hay que buscar lugares donde el senior sienta que aporta, no que sienta que le buscas un lugar para que no se aburra. Habría que aprovechar lo que hemos ido acumulando durante su carrera. Alguien que ha sido un experto en organización industrial puede perfectamente enseñar a una ong en términos de organización, y va a aportar muchísimo, pero no veo que se haga así de manera global, lo veo complicado", lamenta.

Relevo

Ana tiene actualmente un contrato de relevo, que le permite desvincularse del trabajo paulatinamente, y deja una reflexión para que las nuevas generaciones sean tan felices en su vida laboral como lo ha sido ella: "A los jóvenes les diría que antes de pedir hay que dar. Las nuevas generaciones no son como la mía. Yo siempre he tenido valores de lealtad y de paciencia y de ser capaz de analizar lo que me está aportando el trabajo. Hay que ser paciente y evitar esas prisas cortoplacistas del "esto no me interesa, pues salto; esto no me interesa, pues salto".

Los seis ejes

Advantage Consultores es una de las pocas consultoras especializadas en coach para la jubilación en España, y la responsable de que Ana vea la jubilación de otro modo. Según el método que utiliza, estos son los cinco ejes que debe abordar una preparación a la jubilación: