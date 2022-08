Que cada vez somos más pobres no es ninguna sorpresa, al menos, desde que se ha disparado la inflación punto está situada en el 10,8% y con el dispendio de los meses de verano no parece que se vaya a contener. Día a día nos es más difícil acceder a los bienes y servicios del día día y los expertos aseguran que es prácticamente imposible que las pensiones se revaloricen conforme al IPC sin que el sistema de la Seguridad quiebre, al igual que no está ocurriendo con los salarios.