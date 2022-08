Una reducción de jornada puede disminuir la cuantía de la pensión de jubilación

Esta reducción, según señala el Ministerio de Trabajo y Economía Social en su página web oficial, podrá ser de entre un 10% y un 70% de la jornada de trabajo computada sobre una base diaria, semanal, mensual o anual , y mientras se aplique los trabajadores no podrán realizar, salvo causas de fuerza mayor, horas extraordinarias.

Sin embargo, hay algunos casos excepcionales en los que las reducciones de jornada no tienen un impacto negativo en la futura pensión de jubilación.

En concreto, en este artículo el organismo señala que todos los trabajadores que tengan a su cuidado a un menor de 12 años o a una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrán derecho a una reducción de sus jornadas de trabajo diarias, así como aquellos que deban encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que no desempeñe una actividad retribuida y que, por causas de edad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo.