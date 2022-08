Si eres empresario y te estás acercando a la edad de la jubilación es posible que te estés preguntando si deberás renunciar a tu negocio para cobrar la pensión. También puede que estés disfrutando ya de la prestación y no sepas si puedes emprender un proyecto por cuenta propia y mantenerla al mismo tiempo. En estos casos te alegrará saber que sí, puedes c ompatibilizar el cobro de una pensión y ser autónomo , siempre que cumplas con lo establecido por la ley. Te lo contamos.

Si no cumples los requisitos para una jubilación activa, también será compatible la pensión con la titularidad del negocio, pero sin que sea posible gestionarlo, administrarlo o dirigirlo . Deberá encargarse de manera directa otra persona. O dicho de otro modo, podrás gestionarlo pero de manera indirecta.

Según la Seguridad Social, el titular del negocio "puede realizar cualquier función conveniente o necesaria para la consecución de sus fines, si bien lo habitual es que utilice el concurso de otras personas, bien porque no pueda, bien porque no quiera actuar personalmente, pues la titularidad de un negocio o empresa no exige del empresario desarrollar una actividad empresarial directa y personalmente, sino que basta con que esta se realice en su nombre".