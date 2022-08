Si a lo largo de tu vida has ido acumulando deudas con Hacienda es posible que te hayas preguntado si te pueden embargar la pensión . La respuesta rápida es que sí. Al igual que los sueldos, las pensiones son embargables, aunque con algunas excepciones .

Así, un pensionista endeudado puede ver cómo las cuantías de su pensión de jubilación, incapacidad, discapacidad, viudedad o de otro tipo, se reducen de forma significativa cada mes. Hacienda no bloqueará el cobro íntegro de la prestación, pero sí una buena parte.

La Ley General de la Seguridad Social manifiesta, en el artículo 44, que los embargos en las prestaciones se regirán por la Ley de Enjuiciamiento Civil a través del artículo 607: "Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional ".

También se puede producir un embargo por impago en la pensión alimenticia . En este caso, no existe el límite del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y será el tribunal el que se encargue de fijar la cantidad que puede ser embargada cuando haya deudas en el impago de prestaciones por alimentos al cónyuge o hijos.

Una pensión que no se puede embargar es la pensión no contributiva. El Tribunal Supremo considera que el pensionista siempre debe disponer de un mínimo, y ese mínimo se establece en la cuantía de la pensión mínima no contributiva, que en 2022 es de 421,4 euros.