Planificar tu jubilación con antelación es una de las mejores decisiones financieras que puedes tomar. Asegurarse un buen colchón es algo básico para vivir tranquilos esos años. Sin embargo, tres de cada cuatro españoles no ahorra para complementar su pensión, y una parte de los que sí lo hacen cometen fallos que se podrían evitar a la hora de planificar ese ahorro. Te contamos cuáles son los errores más frecuentes antes de la jubilación y la forma de subsanarlos.

Muchos trabajadores caen en el error de pensar que la pensión que recibirán al jubilarse será suficiente para afrontar los gastos que tengan en su etapa de retiro. Esto se debe a que España está entre los países con pensiones más altas, pero a medio y largo plazo la sostenibilidad del sistema va a menguar, por lo que fiar el bienestar en la etapa de retiro a las pensiones es un riesgo que no se debería asumir.

Otro error común al planificar la jubilación es no tener claro cuánto dinero se necesita ahorrar para tener un retiro tranquilo. Se suele creer que los gastos serán similares a los de la etapa laboral o menores. Pero no contamos con que nuestro estilo de vida y salud no serán los mismos. A más tiempo libre, más viajes y ocio, lo que supone más gasto.