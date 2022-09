La normativa de pensiones obliga a los trabajadores a acreditar al menos 35 años de cotización para jubilarse de forma anticipada de forma voluntaria, 33 años si se trata de un cese no voluntario en el trabajo. Al tratarse de mayores periodos de cotización que en una jubilación normal, existe la posibilidad de dar un 'empujón' al trabajador sirviéndose de parte de los periodos desarrollados en el servicio militar obligatorio. Concretamente, se podrá añadir el máximo de un año a su periodo cotizado para cumplir con el requisito de cotización de la jubilación anticipada voluntaria o involuntaria.

Esto no solo sirve para la mili, sino que también se aplica a quienes realizaron la prestación social sustitutoria o las que realizaron el servicio social femenino obligatorio . En cualquier caso, solo se podrán utilizar estos periodos para sumarlos en el total de años cotizados cuando sea estrictamente necesario de cara al cumplimiento del periodo de cotización obligatorio. Es decir, no se puede sumar un año a efectos de aumentar el porcentaje de la base reguladora al que se tiene derecho.

La Seguridad Social explicita que "sólo en el caso de que esta cotización sea necesaria, se abrirá una pantalla solicitando que se cumplimente el período de dicho servicio militar" y que, si no fuese necesario, "no hay que indicar nada". Eso significa que si deseas jubilarte de forma anticipada de forma voluntaria con una cotización de, por ejemplo, 34 años y medio, podrás completar el medio año que te falta para cumplir con los requisitos. En cambio, si ya tuvieses esos 35 años garantizados no te haría falta incluir el tiempo de la mili, la prestación social sustitutoria o el servicio social femenino obligatorio.