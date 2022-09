Tomás, el anciano que denunció las condiciones de su residencia y ahora amenazan con echarle: “¡Será nuestro cementerio, puñeta!”

Tomás vive por decisión propia en el centro para cuidar a su mujer. "Yo estoy teóricamente bien, la que está inútil es mi mujer. Tiene Párkinson, está operada de la cadera, de todo... es superdependiente. Yo me vine a la residencia por ella", explica el hombre. "Pero desde que he llegado no he parado de sufrir, y de verla sufrir a ella. Existe un maltrato en el sentido de que mi mujer es capaz de tirarse una hora y pico llena de caca hasta las narices sin que nadie la haga caso. Por culpa de cosas como esta, estuvo ingresada en la UCI con una infección de orina", relata el residente.