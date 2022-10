"En España esto no va a suceder porque aquí los planes de pensiones de prestación definida son testimoniales. En España hay sobre todo planes de pensiones de aportación definida, es decir, se determina la cantidad de dinero que se aporta cada mes, pero no existe garantía por parte de los gestores de ofrecer una rentabilidad determinada", cuenta el experto. "Si se produjera aquí un evento de mercado de este tipo, los gestores de los fondos no tendrían la presión de conseguir una rentabilidad fija, y no tendrían que acelerar ventas para garantizar las prestaciones".