Ese año, 2020, su hotel fue uno de los que se vio obligado a cerrar. "Tenía 59 años y empecé a tocar a todas las puertas. Ninguna se abría. Es triste porque de repente te encuentras en el cajón de las cosas inservibles. Todo apuntaba a que yo me iba a rendir, a que mi vida laboral se había acabado. Sin embargo, esto solo me sirvió de gasolina para encender la llama. Me inventé mi propio trabajo y ahora soy consultor estratégico empresarial".