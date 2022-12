Ten en cuenta que una vez solicitada la modalidad que quieras escoger, no se puede cambiar. Si no se escoge ninguna opción, el sistema coge por defecto la opción de aumento del 4% anual.

No todo el mundo puede acceder a la jubilación demorada. Es preciso haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social y, por supuesto, haber cumplido la edad ordinaria de jubilación exigida.

Si cobras una pensión máxima, no podrás aumentarla con complementos por jubilación demorada.

La jubilación demorada no es compatible con la jubilación flexible, parcial, ni con la jubilación activa , la que te permite trabajar y cobrar parte de la pensión. Y lógicamente, tampoco con la jubilación anticipada.

Tanto para recibir el pago único como para aumentar el 4% la base reguladora es necesario trabajar un año más completo, si demoras la jubilación 11 meses, no recibes el incentivo.

Pero ¿qué interesa más? Si se tiene en cuenta solo la cantidad de dinero a recibir, interesa más el aumento del 4% anual. Pero claro, si tu salud no está muy allá, o si tienes un gasto imprevisto o unas deudas que cubrir, quizá te interese más el pago único. Veámoslo con algunos ejemplos.

Pensión de 1.600 euros. Pago único. Pongamos que te corresponde una pensión inicial de 1.600 euros al mes y decides trabajar dos años más. Si has cotizado menos de 44 años y medio te corresponderá un pago único de unos 16.000 euros, unos 8.000 euros por cada año que has alargado tu vida laboral. Y si has cotizado más de 44 años y medio te corresponderán 17.600 euros, unos 8.800 euros por cada año que retrases la jubilación.