Mi carrera ha sido intermitente: ¿cómo afecta a mi pensión el tiempo en que no he cotizado?

En 2022 para calcular la pensión se tienen en cuenta las cotizaciones de los últimos 25 años de carrera. Aunque este periodo va a aumentar hasta los 28 años desde 2023. Durante este tiempo, es posible que hayas tenido periodos en los que no has trabajado, y no has cotizado nada a la Seguridad Social porque no tenías obligación. No cuentan los periodos en que estabas cobrando el paro, por ejemplo, o el subsidio de mayores de 52, que sí cotiza de cara a la pensión. Los periodos en que no has cotizado nada te penalizan de cara al cálculo de la base reguladora de tu pensión, pero no del todo. La Seguridad Social cubre estas lagunas de cotización y este tiempo cuenta como cotizado, aunque no para todos los trabajadores. Te contamos cómo funciona y a quién beneficia.